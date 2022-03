Gewerkschaft ruft zum Warnstreik am Frauentag auf

Sachsen- Die Gewerkschaft Verdi hat Beschäftigte im Bereich Soziales und Erziehung in Sachsen dazu aufgerufen, die Arbeit am Dienstag – dem Internationalen Frauentag – niederzulegen. Sie würden eine bessere Bezahlung, sozialverträglichere Arbeitsbedingungen und eine angemessene Wertschätzung verdienen. Auch in Chemnitz ist das Personal der städtischen Kitas aufgerufen, die Arbeit ruhen zu lassen. Der Arbeitskampf reiht sich ein in bundesweite Aktivitäten der Gewerkschaft. Verdi verlangt unter anderem bessere Eingruppierungen der Beschäftigten und einen Rechtsanspruch auf Qualifizierungen. (dpa)