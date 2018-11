Gewinne Freikarten für „Best of Poetry Slam Chemnitz“

Der Poetry Slam hat sich mittlerweile zu einer rasant aufstrebenden Kunstform entwickelt. Das gilt für die Anzahl der Künstler genauso wie für die Anzahl begeisterter Zuschauer. Sicherlich liegt all das daran, dass ein Poetry Slam so einfach wie auch genial ist.

Die Poeten haben sechs Minuten Zeit, das Publikum ohne Kostüme, Requisiten oder Gesang, dafür ausschließlich mit ihrem selbstgeschriebenen Text, von sich zu überzeugen. Dadurch entsteht ein interaktives und modernes Format, das Unterhaltung und Literatur perfekt verschmelzen lässt.

ach einer stetig wachsenden Fangemeinde beim Parksommer Chemnitz 2017 und 2018 kommt der Wortscharmützel Poetry Slam das erste Mal in die Stadthalle und das mit einem "Best of" an Künstlerinnen und Künstlern der Poetry Slam Szene aus dem gesamten deutschsprachigen Raum. Hierbei wird es eine bunte Mischung aus Humor, Charme und Tiefgang geben. Die perfekte Abendunterhaltung als Weihnachtsgeschenk oder gemeinsamer Ausklang der stressigen Weihnachtsfeiertage.