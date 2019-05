Gewinner und Verlierer – Der Tag nach der Wahl

GRÜNEN auch stark bei der Europawahl

Aber nicht nur den Stadtrat in Leipzig konnte man am Wahlsonntag bestimmen. Denn auch das Europaparlamet wurde gewählt. Als klare Sieger ging auch hier die GRÜNEN wieder hervor. Sie erreichten 20,2% der Wählerstimmen. Dazu haben auch die weltweiten Fridays for Future Demonstrationen beigetragen, da durch sie die Klimaproblematik immer mehr in das Bewusstsein der Bevölkerung gerückt wurde.

Mehr als 470.000 Leipziger konnten am Sonntag den neuen Stadtrat und das Europaparlament wählen. Die Wahlbeteiligung war mit 61,6% in diesem Jahr deutlich höher als noch bei der Wahl 2014. Damals lag sie noch bei 42,6%. Die endgültigen Ergebnisse beider Wahlen werden in den kommenden Tagen erwartet.