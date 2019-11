Gewinnspiel: „Das Christbaumbrettl“ fehlt im Fritz Theater

Chemnitz- Mit "Das Christbaumbrettl" lädt das Fritz Theater zu einer etwas anderen Weihnachtsgeschichte ein.

"Das Christbaumbrettl"

mit Hardy Hoosman als Karl Valentin und Silvia Klemm als Liesl Karlstadt

"Der Weihnachtsabend fängt ja gut an", meint Frau Bamperl, nachdem Sie bereits dem Milchjungen, die Ohren langziehen musste, weil der die Milch wieder zu spät gebracht hat, sie feststellen musste, dass sie kurz vor dem Weihnachtsabend immer noch kein Christbäumchen haben, sie ihre Möbel verschenkt hat, weil sie eine Kücheneinrichtung geerbt haben soll, die Kinder draußen fast am erfrieren sind, weil sie erst rein dürfen, wenn der Baum steht, die Mutter des Milchjungen sie anzeigen möchte, der Hausmeister das Erbe bringt, welches so ganz und gar nicht ihren Vorstellungen entspricht, der Mann nicht in sein Haus kommt, weil ein Schneemann vor seiner Haustür steht, außerdem hat er einen Christbaum ohne Brett mitgebracht. Das Chaos scheint perfekt, aber das war erst der Anfang......

Warum Familie Bamperl den Weihnachtsabend in einem Wirtshaus verbringen muss, sehen Sie ab Freitag im Fritz Theater.

Absurdes, aber mit tieferem (Un)Sinn: Der Komiker deckt mit "unnormalem Unsinn den normalen auf".

Eine Weihnachtsgeschichte, die Sie freudig, nachdenklich und schmunzelnd auf das Fest einstimmen wird.