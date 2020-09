Gewinnt ein Familienpaket für die Sommerrodelbahn

Dresden - Die Herbstferien stehen vor der Tür. Dann heißt es 14 Tage faulenzen für die Kids. Wie wäre es mit einem Ausflug auf die Sommerrodelbahn Altenberg? DRESDEN FERNSEHEN verlost Familienpakete.

In unserer SACHSEN FERNSEHEN Sommertour hatten unsere Moderatoren Henry Nielacny und Alexandra Jagosky die Sommerrodelbahn in Altenberg bereits ausgiebig getestet. Schaut euch einfach noch einmal den Gaudi an: