Gewinnt Erlebnisgutscheine für Stracos Erlebniswelt

In Sachsens Geschäften finden sich bereits seit einigen Wochen die Lebkuchen und andere Weihnachtsnaschereien. So langsam macht sich in den Köpfen der Sachsen die winterliche Jahreszeit breit. Wer weihnachtliche Deko braucht oder einfach mal schick essen gehen möchte, kann das in der STRACOS-Erlebniswelt in Klingenberg-Colmnitz.