Gewinnt Freikarten zum Eismärchen Rumpelstilzchen

Chemnitz – Für Kurzentschlossene haben wir heute 2 Freikarten für das Eismärchen „Rumpelstilzchen“.

Auch in diesem Jahr findet wieder das Chemnitzer Eismärchen im Eissportzentrum am Küchwald statt. Gemeinsam mit dem Chemnitzer Eislaufclub e. V. (CEC) wird in diesem Jahr das Märchen vom „Rumpelstilzchen“ aufgeführt.

Für die heutige Aufführung am 30. November verlosen wir 5 mal 2 Freikarten.

Termin

Chemnitzer Eismärchen „Rumpelstilzchen“

Eissportzentrum am Küchwald

30.11.2017, 17:30 Uhr

Teilnahmeberechtigt ab 18 Jahren. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Die Gewinner werden telefonisch benachrichtigt und können die Karten in unserer Redaktion in der Brückenstraße 15, 09111 Chemnitz Fernsehen (Eingang Freie Presse-Shop) bis 16:30 Uhr abholen.