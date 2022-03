Gil Ofarim wegen Verleumdung angeklagt

Gil Ofarim ist nun wegen seiner Antisemitismusvorwürfe gegenüber einem leipziger Hotelmitarbeiter wegen Verleumdung angeklagt. Der Musiker und Sänger hatte im Oktober in einem Video auf Instagramm berichtet, er sei aufgefordert worden, seinen an einer Kette befestigten Davidstern abzunehmen. Das Video und die Anschuldigungen hatten hohe Wellen geschlagen. Die Staatsanwaltschaft zweifelt nun Ofarims Schilderung an. Die umfangreichen Ermittlungen und die Befragung vieler Zeugen seien zu keinem Ergebnis gekommen, die das von ihm geschilderte Geschehen bestätigen würden. Das Verfahren gegen den Hotelmitarbeiter sei damit eingestellt worden.

Quelle: dpa