Sachsen - Schnelle Internetverbindungen sind gerade in Sachsens Dörfern ein leidiges Problem. Meist fehlt die Infrastruktur um schnelle Internetverbindungen auf dem Land zu realisieren. In Dürweitschen gehört das Problem in Zukunft der Vergangenheit an, denn dort startet der Ausbau des Glasfasernetzes. Meine Kollegen von Mudental TV waren beim Spatenstich dabei.