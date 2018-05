Gleisbauarbeiten in Mickten und Radebeul

Grund dafür sind Reparaturen an den Straßenbahnschienen. Die Mängel an der Einfahrtsweiche in Mickten auf der Leipziger Straße sollen behoben werden. Auch die Weiche zum Dreyßigplatz werden instandgesetzt. Danach sind alle elektrischen Bauteile auf Funktion zu prüfen.

Im Anschluss wird eine sogenannte Pumpstelle auf der Leipziger Straße beseitigt. "Pumpstellen" sind Gleisstücke, bei denen sich der Unterbau gelockert hat und die sich beim Überfahren durch Straßenbahnen durchbiegen können. Für den Fahrgastbetrieb ist das nicht gefährlich. „Pumpstellen" müssen aber wegen eventueller Folgeschäden am Gleis regelmäßig repariert werden. Die Kosten betragen rund 40.000 Euro. An der Baustelle können Autos in beiden Richtungen vorbeifahren.