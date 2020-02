Gleisreparaturen auf der Albertstraße

Dresden – Aufgrund von Bauarbeiten auf der Albertstraße werden die Straßenbahnlinien 3, 7 und 8 von Montag, dem 24. Februar 2020, 4:00 Uhr bis Freitag, den 28. Februar 2020, 3:30 Uhr wie folgt umgeleitet:

Linie 3: Fährt zwischen Carolaplatz und Bahnhof Neustadt Umleitung über Neustädter Markt und Anton-/Leipziger Straße

Linie 7 und 8: Fahren zwischen Carolaplatz und Albertplatz über Neustädter Markt, Anton-/Leipziger Straße und Bahnhof Neustadt

Die Umleitung gilt jeweils in beiden Richtungen. Die Straßenbahnlinien halten am Albertplatz an den Interimshaltestellen auf der Antonstraße. Grund der Umleitung sind Reparaturen am Straßenbahngleis auf der Albertstraße. In Höhe der Überfahrt Ritterstraße müssen die Schienen auf einer Länge von rund 50 Metern erneuert werden. Über etwa 20 Betriebsjahre sind die Gleise dort verschlissen und erzeugen wegen des gleichzeitig gelockerten Unterbaus beim Überfahren durch Straßenbahnen einen unerwünschten Geräuschpegel. Das wird jetzt wieder in Ordnung gebracht. Danach kann die an dieser Stelle erzwungene Geschwindigkeitsreduzierung für Straßenbahnen wieder aufgehoben werden. Die Kosten von rund 50.000 Euro tragen die Dresdner Verkehrsbetriebe aus dem Budget für die laufende Instandhaltung der Infrastruktur. Während der Bauarbeiten ist die Überfahrt Ritterstraße von und zur Albertstraße auch für den Autoverkehr gesperrt. Die Zufahrt zur Markthalle ist über Königstraße und Metzer Straße jederzeit möglich. Der Verkehr auf der Albertstraße wird nicht beeinträchtigt.