Globalfoundries will Chip-Produktion ausbauen

In diesem Jahr sollen insgesamt rund 700.000 Wafer das Dresdner Werk verlassen - etwa 400.000 mehr als im Jahr 2020. Ende 2023 sollen es sogar etwa 850.000 sein, wie Geschäftsführer Manfred Horstmann auf Anfrage mitteilte. Der Bedarf an Halbleitern sei sehr hoch, deshalb werde GF mehr produzieren, hieß es. Mehr als eine Milliarde US-Dollar sollen über einen Zeitraum von drei Jahren in den Ausbau des deutschen Werkes fließen. Hinzu kämen neue GF-Kapazitäten am Standort des französischen Chipherstellers ST Microelectronics im Großraum Grenoble, was einen zusätzlichen Ausstoß von 360.000 Wafern pro Jahr bringen soll.