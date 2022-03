© Xinhua Global Service

SHANGHAI, 23.März (Xinhua) – „Letzte Woche gab es in Shanghai einen Anstieg der Fälle. Schulen gingen online und ganze Stadtteile wurden abgesperrt. Dort, wo ich wohne, in Anting New Town, sind zwei Straßen gesperrt worden, die nach innen und außen führen. Jeder wurde letzte Woche zweimal getestet, und dieses Wochenende, am Samstag und Sonntag, werden sie erneut getestet. Eine der örtlichen Gruppen hat gefragt, ob jemand freiwillig helfen möchte, also habe ich mich gemeldet, um meinen Teil beizutragen. Heute helfe ich freiwillig bei der Viruskontrolle.”

