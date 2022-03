© Xinhua Global Service

NANNING, 28.März (Xinhua) – Am Sonntag fand eine Trauerfeier für die Opfer des Flugzeugabsturzes in Guangxi, China, statt.

Während der Trauerfeier an der Absturzstelle legten alle Rettungskräfte eine dreiminütige Schweigeminute ein.

Die Maschine der China Eastern Airlines war am 21. März abgestürzt.

Alle 132 Menschen an Bord wurden nach sechs Tagen intensiver Such- und Rettungsbemühungen für tot erklärt.

Zwei Blackboxes des Flugzeugs wurden geborgen. Die Ermittlungen zur Absturzursache sind noch im Gange.

Produziert von Xinhua Global Service