Ein Jahr ist es her, da öffnete Globus erstmals in Chemnitz seine Türen. In der Woche vom 16. bis 21. März 2020 wird in dem Einkaufsmarkt im Neefepark deshalb kräftig gefeiert.

Kassenzettel-Gewinnspiel bis 20.03.2020, ab 50,00 Einkaufswert