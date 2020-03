Unsere Globus-Märkte sind und bleiben wie gewohnt für Sie geöffnet. Wir bieten Ihnen weiterhin Angebote an!

Die Belieferung der Märkte ist sichergestellt, aufgrund der aktuell hohen Nachfrage wurde die Lieferfrequenz sogar erhöht. Vielen Dank an dieser Stelle an all die Globus-Lieferanten und die Logistik!

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tun tagtäglich ihr Möglichstes, um die Waren umgehend in die Regale zu räumen.

Dafür sagt Globus DANKE! Einen riesen Dank an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ihren

unermüdlichen Einsatz!

Bitte haben Sie Verständnis, sollte ein Produkt dennoch einmal nicht verfügbar sein.