Globusmarkt soll in der Dresdner Friedrichstadt bauen

Ursprünglich wollte der Einkaufsmarkt auf dem Areal des Alten Leipziger Bahnhofs bauen. Weil dieses Vorhaben keine politische Mehrheit fand, soll der Supermarktriese jetzt auf einer Fläche zwischen der Bremer- und der Hamburger Straße bauen. Die Zur Verfügung stehenden Flächen gehören nach Medienberichten Sachsen Energie, der Stadt und dem Land. Jetzt sollen Flächen getauscht, werden. Damit kommt die Stadt an das Areal des Alten Leipziger Bahnhofs, das derzeit noch Globus gehört. Das Einzelhandelsunternehmen bekommt dagegen die Flächen zwischen Bremer- und Hamburger Straße. Wie die SZ weiter schreibt, gehöre der Stadt noch ein schmaler Grünstreifen zwischen der Hamburger- und der Bremerstraße was ein Bebauen unmöglich mache. Dresden will diese Fläche nun an Globus verkaufen für 236 Euro pro Quadratmeter. Der Bauausschuss soll darüber im Sommer entscheiden. Die Stadt würde damit knapp 168.000 Euro einnehmen, wesentlich mehr als als das Grundstück eigentlich wert ist.

Jetzt muss aber erst einmal ein neuer Bebauungsplan her. Globus hat sich übrigens bisher noch nicht zu den Plänen am neuen Standort geäußert.