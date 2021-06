Glückspilz aus dem Landkreis Leipzig kann sich über Lotto-Million freuen

Für die Lotto-Million reichten bei der Ziehung am Mittwoch lediglich "6 Richtige" ohne Superzahl. Weil es bundesweit keine weiteren Gewinne in dieser Gewinnklasse gab, war die Summer höher als üblich. Um wen es sich bei dem Gewinner handelt ist noch nicht klar. Er oder sie habe sich noch nicht bei Sachsenlotto gemeldet, heißt es. Frank Schwarz, Geschäftsführer der Sächsischen Lotto-GmbH, sagte: "Auch wir freuen uns über den fünften Sachsenlotto-Millionär in diesem Jahr!". Mit diesem Millionengewinn würden die Sommerferien einmalig werden, so Schwarz.