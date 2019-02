Gohlis: 19-Jährige stirbt nach Autounfall

Eine 19-jährige Frau ist nach einem Unfall in Gohlis am Donnerstagabend gestorben. Die Frau stieg an der Haltestelle „Fritz-Seger-Straße“ aus der Straßenbahn und wollte hinter der Tram die Straße überqueren. Dabei ging sie zwischen den Autos entlang, die hinter der Bahn warteten. Als sie die Gegenfahrbahn betrat, achtete sie vermutlich nicht auf Verkehr. Ein 47-jähriger Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr die Fußgängerin an. Die 19-Jährige wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht, wo sie später verstarb.