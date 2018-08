Golf trifft Volleyball – 1. DSC Golf Cup Herzogswalde

„Golf trifft DSC Volleyball“ zu Gunsten des DSC-Nachwuchs

Unter dem Motto „Golf trifft DSC Volleyball“ erwartet alle Golfer, Volleyballfreunde sowie Nichtgolfer ein ganz besonderer Nachmittag. Gespielt wird das Turnier auf dem Herzogswalder Parkland (Old course) mit dem Modus „Scramble“. Die Teilnehmer treten gemeinsam mit den Spielerinnen und Trainern des Dresdner SC in Vierer-Teams gegeneinander an. Der Erlös des Turniers kommt dem DSC-Nachwuchs zu Gute.