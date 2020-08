Golfen für Jedermann beim Golfclub Dresden Ullersdorf

Golf spielen bei Lust und Laune – beim Golfclub Dresden Ullersdorf können künftig auch Nichtmitglieder ihren Schläger schwingen. Dafür wurde die Golfanlage um einen vier Hektar großen Kurzplatz mit neun Löchern erweitert. „Seit Jahren wächst das Interesse am Golfsport, zunehmend auch bei Kindern und Jugendlichen“, erklärt der Präsident des Golfclubs Karl Schwald. „Unsere Kurse für die Platzreife sind sehr gefragt. Doch nicht jeder hat danach die Zeit, regelmäßig zu spielen und will nicht in eine Clubmitgliedschaft investieren. Diese „Gelegenheitsgolfer“ laden wir auf den Kurzplatz ein und möchten so ihr Interesse am Golfsport wach halten.“

Am 21. August wurde der Kurzplatz durch den Präsidenten des Golfclubs und Inhaber der Golfanlage Karl Schwald mit dem ersten Schlag eines goldenen Balls in Betrieb genommen. Wer den Kurzplatz nutzen möchte, kann spontan vorbeikommen. Nicht-Mitglieder zahlen einen Tagesbeitrag von 28 Euro in der Woche und 35 Euro am Wochenende. Voraussetzung ist die Platzreife, der „Führerschein für Golfer“. Für Mitglieder ist die Nutzung frei.