Golfer spenden für Leipziger Kinderstiftung

Leipzig - Am Samstagabend wurden in der BMW Niederlassung in der Zwickauer Straße die Sieger des Leipziger Turnier rund um den BMW Golf Cup International gekürt. Die Startgebühr in Höhe von 50 Euro je Teilnehmer wurde an diesem Abend zwei Vereinen gespendet. Die Gesamtsumme in Höhe von 5000 Euro teilen sich der 1.Golfclub Leipzig e.V. und die Leipziger Kinderstiftung.