Gorbitz erhält Kulturdenkmäler

Um beispielhafte Zeugnisse des industriellen Wohnungsbaus in Gorbitz vor dem Verschwinden zu bewahren, hatte die SPD-Fraktion im Dresdner Stadtrat - auf Initiative des Gorbitzer Stadtteilkümmerers, Mathias Körner - in einem Antrag ein Denkmalschutzkonzept für das Viertel gefordert. Dieses ist inzwischen hinsichtlich der Umsetzbarkeit überprüft worden.

Im Jahre 2010 begannen die ersten Schritte zum Antrag auf Denkmalschutz, welcher in den folgenden Jahren durch Forschung und öffentlichen Führungen, Workshops und Ausstellungen begleitet wurde.

Es ist ein Glück für jeden Stadtteil, wenn sich Menschen mit so viel Herzblut für ihn einsetzen wie der ehrenamtliche Chronist und Stadtteilexperte Mathias Körner. Die positiven Entwicklungen in Gorbitz geraten leider oft in Vergessenheit. So schreitet die Sanierung der Wohnhäuser voran, wodurch der Stadtteil sein Erscheinungsbild verändert.