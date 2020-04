Gottesdienste wieder erlaubt – Kirchen bereiten sich vor

An diesem Mittwoch haben sich die Vertreter der sächsischen Landeskirche beraten und einen Entwurf zum Schutzkonzept erarbeitet. Am Donnerstag werden sie dann das offizielle Konzept und die Hygiene-Checkliste veröffentlichen. Für die Gestaltung eines Gottesdienstes während der Corona-Ausnahme-Situation haben sie einige Regeln aufgestellt, um für die Gläubigen das Ansteckungsrisiko so gering wie möglich zu halten.