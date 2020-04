Gottestdienst aus der Kreuzkirche live im TV

Die Kreuzkirche in Dresden ist am Sonntag Gastgeber des Fernseh-Gottesdienstes auf SACHSEN FERNSEHEN. Gemeinsam singen, beten oder einfach einmal inne halten, wird so auf andere Art und Weise garantiert.

Wir übertragen den Gottesdienst ab 9:30 Uhr in unseren TV-Programmen.