Graffiti-Star präsentiert seine Werke im Kastenmeiers

Dresden - Bis zum 4. Oktober 2018 zeigt das „Kastenmeiers“ eine Ausstellung von Werken eines weltweit gefeierten Graffitikünstlers. René Turrek lebt und arbeitet in Deutschland und den USA. Ob am Ocean Drive in Miami oder im Empire State Building, auf Marco Reus' Kopfhörern oder Justin Biebers Sneakers – René Turrek hat rund um den Globus seine Handschrift hinterlassen.