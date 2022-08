Graffiti in Sachsen – Fast 4.400 Strafanzeigen im ersten Halbjahr

Die meisten Anzeigen wurden mit 1.767 in Leipzig erstattet. Danach folgt Dresden mit 1081 erstatteten Anzeigen. Laut Angaben des Innenministeriums werden nur gut 14 Prozent oder 615 Taten aufgeklärt. Die Dresdner Polizei hatte dabei mit 16,7 Prozent die höchste Aufklärungsquote. In Leipzig wurden fast 12 Prozent, also 210 Fälle aufgeklärt.

Mehr als die Hälfte der Verfahren (2.943) wurden eingestellt, da die Täter nicht ermittelt werden konnten. Erziehungsmaßnahmen gemäß Jugendgerichtsgesetz wurden von der Staatsanwaltschaften in 34 Fällen verhängt. Weitere wurden gegen Geldbetrag und gemeinnützige Leistungen, andere wegen Geringfügigkeit, Schuldunfähigkeit oder deshalb eingestellt, weil der Aufenthaltsort der Beschuldigten unbekannt war.