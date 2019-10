Grassimesse 2019: Das sind die Highlights

Am kommenden Wochenende verwandelt sich das Grassi Museum wieder in einen internationalen Treffpunkt für alle Liebhaber der schönen Dinge und Designinteressierten.

Ab Freitag können die Besucher hier nicht nur die Schmuckstücke ansehen, sondern auch kaufen und sich mit dem Designer persönlich austauschen. Insgesamt haben sich rund 240 Künstler, Designer, Kunsthandwerker und Hochschulabsolventen aus 14 Ländern beworben.

Eine Fachjury hat aus den Bewerbern dann 120 Aussteller ausgewählt. Eine davon ist Jurate Ridziauskaite. Sie nimmt bereits zum dritten Mal an der Grassimesse teil und freut sich auf das kommende Wochenende. Die 40-Jährige kommt ursprünglich aus Litauen und ist gelernte Illustratorin und lebt seit rund 15 Jahren in Leipzig. Hier auf der Messe stellt sie den Besuchern ihre Stickereien in Form von unter anderem Kissen und Stoffen vor.