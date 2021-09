Gratis Schnuppertrainings in über 60 Sportvereinen

Mehr als 60 Dresdner Sportvereine bieten ab Montag, 20. September 2021, für zwei Wochen ein Schnuppertraining für Kinder und Jugendliche von 2 bis 18 Jahren. Die Bandbreite der sportlichen Disziplinen reicht von Aikido bis Wasserspringen, von Traditionellem bis zu Trendsportarten. Über 300 Termine für das Schnuppertraining sind unter [www.sportjugend-dresden.de]www.sportjugend-dresden.de zu finden.

Wer beim Schnuppertraining schon den richtigen Sport für sich gefunden hat, kann eine Probemitgliedschaft bis Ende 2021 abschließen. Der Mitgliedsbeitrag wird durch den Stadtsportbund Dresden gefördert und von der Landeshauptstadt Dresden bis zu einem Betrag von 15 Euro übernommen.

Die Aktionswochen gehören zur Neustart-Kampagne des Stadtsportbundes und der Sportjugend Dresden. Unter dem Motto „Sport ist mega – am besten im Verein! sollen Kinder und Jugendliche (wieder) für das Sporttreiben im Verein begeistert werden. Hintergrund der Kampagne sind die gravierenden Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche, die die Corona-Beschränkungen in Bezug auf Sport und Bewegung haben. Laut einer Untersuchung der Universität München führten sie dazu, dass sich 60 Prozent der 10- bis 14-Jährigen weniger bewegen. Motorische und konditionelle Einschränkungen sowie Gewichtszunahme sind die Folgen. Die Corona-Pandemie und ihre Einschränkungen hatten den Vereinssport zum Erliegen gebracht. In Sachsen treiben fast 12.000 Kinder und Jugendliche weniger Sport als vor Beginn der Pandemie. Stadtsportbund und Sportjugend Dresden unterstützen mit der Kampagne auch ihre Mitgliedsvereine, um dem coronabedingten Mitgliederschwund in Sportvereinen entgegen zu wirken.

Der Stadtsportbund Dresden ist der Dachverband der Dresdner Sportvereine. Die Sportjugend Dresden ist die Jugendorganisation des Stadtsportbundes Dresden und mit den derzeit über 43.000 Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in mehr als 300 Mitgliedsvereinen der größte Jugendverband in Dresden.

Quelle: Stadt Dresden