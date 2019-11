Gratulation zu 20 Jahre Dresdner City Management

Bekannt ist der Verein vor allem für die alljährlichen Aktionen Frühjahrsputz "Sauber ist schöner", das Late Night Shopping in der Innenstadt und das "Student Welcome Package". Seit etwa einem Jahr leitet Friederike Wachtel den Verein, der im Moment insgesamt 80 Mitglieder zählt. In Zukunft will sie sich noch stärker für die Innenstadtbelebung in Dresden einsetzen.

Die Geburtstagsgäste haben viele Wünsche für die Dresdner City, vor allem mehr Grün, um die Aufenthaltsqualität zu steigern, wurde immer wieder genannt.

Ein Bild von Künstler Kay "Leo" Leonhardt wurde am Abend noch versteigert - genauso wie zum Beispiel eine Straßenbahnfahrt mit DVB-Vorstand Lars Seiffert, ein Kaffeekränzchen mit Oberbürgermeister Dirk Hilbert oder eine exklusive Führung im Panometer. Insgesamt wurden bei der Auktion 2.410,00 Euro Euro zugunsten des Obdachlosenvereins SafeDD gesammelt.