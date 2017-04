Gregor Gysi in Leipzig – Politiker und Autoren diskutieren Reformation

Leipzig- Im Rahmen des Lutherjahres trafen sich am Dienstagabend Autoren und Mitwirkende des Buches „Die Welt verändern: Was uns der Glaube heute zu sagen hat“ im Haus des Buches. Mit dazu gehört auch Gregor Gysi.

Vor 400 interessierten Zuschauern sprachen Politiker Gregor Gysi und Theologin Margot Käßmann über ihre Gedanken zum Thema „Reformation im 21. Jahrhundert“. Sie gaben den aufmerksamen Zuhörern einen Vorgeschmack darauf, was sie im Buch erwarten wird. So stellten sie Themen wie Krieg und Frieden oder Wirtschaft und Politik in Zusammenhang mit der Reformation und erklärten welche Bedeutung sie in unserer heutigen Gesellschaft hat.