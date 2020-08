Grill deinen Kandidaten – Lars Faßmann

Chemnitz - Was erwarten die Chemnitzer von ihrem neuen Stadtoberhaupt? Wir stellen Ihre Fragen an die Kandidaten. Heute im Interview: Lars Faßmann.

Lars Faßmann ist 43 Jahre alt und wuchs in Garnsdorf bei Chemnitz auf. An der Technischen Universität Chemnitz absolvierte er ein Studium der Wirtschaftsinformatik. Er gründete die Chemmedia AG, deren Vorstandsvorsitzender er ist. Der parteilose Lars Faßmann lebt mit seiner Lebensgefährtin in Chemnitz.