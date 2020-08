Grill deinen Kandidaten – Matthias Eberlein

Chemnitz - Was erwarten die Chemnitzer von ihrem neuen Stadtoberhaupt? Wir stellen Ihre Fragen an die Kandidaten. Heute im Interview: Matthias Eberlein.

Er ist 50 Jahre alt und in Karl-Marx-Stadt geboren. Seitdem lebt er in seiner Heimatstadt. Hier hat er an der TU BWL studiert und sein Diplom als Kaufmann erworben. Danach ging er in die Wirtschaft. Unter anderem war er 15 Jahre für Roto-Frank in Russland tätig, baute nahe Moskau einen neuen Produktionsstandort auf. Er gehört zu Gründungsmitgliedern der Freien Wähler in Chemnitz. Matthias Eberlein ist verheiratet und hat eine Tochter.