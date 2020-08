Grill deinen Kandidaten – Sven Schulze

Chemnitz - Was erwarten die Chemnitzer von ihrem neuen Stadtoberhaupt? Wir stellen Ihre Fragen an die Kandidaten. Heute im Interview: Sven Schulze.

Er ist 48 Jahre alt und lebt seit seiner Jugend in Chemnitz. Er studierte Wirtschaftswissenschaften an der TU Chemnitz. Mit dem Diplom in der Tasche ging er in die private Wirtschaft, wo er in fast 20 Arbeitsjahren unter anderem als Führungskraft bei der envia AG Chemnitz tätig war. Seit 2015 ist er Chemnitzer Finanzbürgermeister. Sven Schulze ist Vater dreier Kinder.