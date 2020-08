Grill deinen Kandidaten – Ulrich Oehme

Chemnitz - Was erwarten die Chemnitzer von ihrem neuen Stadtoberhaupt? Wir stellen Ihre Fragen an die Kandidaten. Heute im Interview: Ulrich Oehme.

Er ist 60 Jahre alt und mit 10 Jahren nach Karl-Marx-Stadt gezogen. Er studierte an der Bergakademie Freiberg Metallurgie- und Werkstofftechnik. Danach arbeitete er bis 1990 im Rohrwerk Reichenhain. Seitdem ist er als Versicherungsmakler selbstständig. 2013 trat er in die damals neu gegründete AfD ein, 2017 wurde er in den Bundestag gewählt. Ulrich Oehme ist verheiratet und hat zwei Kinder.