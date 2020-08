Grill deinen Kandidaten – Volkmar Zschocke

Chemnitz - Was erwarten die Chemnitzer von ihrem neuen Stadtoberhaupt? Wir stellen Ihre Fragen an die Kandidaten. Heute im Interview: Volkmar Zschocke.

Er ist 51 Jahre alt und gebürtiger Chemnitzer. In den 1990er Jahren arbeitete er als Sozialarbeiter bei der AWO und studierte berufsbegleitend Sozialpädagogik. Danach ging er hauptberuflich in die Politik. Volkmar Zschocke ist Stadtrat in Chemnitz und Mitglied des Sächsischen Landtags. Er hat zwei erwachsene Kinder und wohnt in Chemnitz-Altendorf.