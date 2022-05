Sachsen - Die Stadt Grimma sagt Danke. Danke an das Ehrenamt und Danke an die Partnerkommunen. Und es blieb nicht beim bloßen Aussprechen des Wortes. Eine große Festgala in der Muldentalhalle untermauerte die Dankbarkeit. Dabei wurden 32 Frauen und Männer in den Bereichen Kultur & Soziales, Sport sowie Gesellschaftliches Engagement geehrt und das Ehrenwappen verliehen. Unsere Kollegen von Muldental TV waren vor Ort und haben die Einzelheiten für Sie zusammengefasst.