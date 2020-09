Grippe-Impfstoff reicht höchstens für Risikogruppen

Die Grippeimpfung - in der Regel nicht mehr als ein kleiner Pieks. Die Ärzte in Sachsen beginnen in diesen Tagen mit dem Schutz gegen die jährliche Influenza. Viele Mediziner halten die Impfung in diesem Jahr für besonders wichtig. So sollen in Zeiten von Corona Mehrfach-Infektionen und eine Überlastung des Gesundheitswesens vermieden werden. Auch wenn sich nicht jeder impfen lassen möchte, könnten die vorhandenen Dosen in diesem Jahr knapp werden - oder im schlimmsten Fall gar nicht ausreichen.