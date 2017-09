Größer, länger und öfter – Florian 2017 mit Bevölkerungsschutz im Fokus

Dresden - Der Freistaat ist Mekka für Feuerwehrleute. In Sachsen wurde in den vergangenen Jahren viel in Gebäude und technische Ausrüstung investiert. Nächste Woche versammeln sich Kameraden aus ganz Deutschland in der Landeshauptstadt bei der Florian. Die Messe hat sich in den vergangenen Jahren zu einem echten Publikumsliebling entwickelt. Jonathan Wosch hat mit dem Gastgeber, der Dresdner Feuerwehr, vorab über die Schau auf dem Dresdner Messegelände gesprochen.