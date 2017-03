Größtes Diebeslager aller Zeiten ausgehoben

Den Dresdner Kriminalbeamten hat es für einen Moment die Sprache verschlagen, als sie die Tür zum größten Diebeslager aller Zeiten öffneten. Kriminalhauptkommissar Jürgen Leistner ist seit 1992 im Dresdner Einbruchskommissariat tätig, aber so etwas ist ihm noch nicht untergekommen.

So stammt beispielsweise Kleidung im Wert von 50.000 Euro aus einem Einbruch in ein Modegeschäft in der Dresdner Neustadt im Oktober 2015. Es wurden zahlreiche Waffen gefunden, allerdings handelt es sich dabei nur um Schaustücke.