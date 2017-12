Großangelegte Evakuierung wegen Brand in Seniorenheim

Chemnitz – In Frankenberg kam es am Sonntagmorgen in einem Seniorenheim zu einem folgenschweren Brand.

Wie die Polizeidirektion Chemnitz mitteilte, wurden Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei gegen 9.20 Uhr zu einem Brand mit starker Rauchentwicklung in ein Seniorenheim in die Einsteinstraße gerufen.

Vor Ort stellte sich für die Einsatzkräfte rasch heraus, dass sich die Brandausbruchsstelle in einem

Wäscheraum des Kellers befand. Während die Kameraden der Feuerwehr die Flammen löschten, entschloss sich die Einsatzleitung dazu, aufgrund der Rauchentwicklung im Gebäude, das Seniorenheim nahezu komplett zu evakuieren.

Insgesamt 112 Bewohner wurden daraufhin mit Bussen des Regionalverkehrs und Rettungswagen in die nahegelegene Wettiner Kaserne der Bundeswehr verbracht, wo eine adäquate Betreuung gewährleistet werden konnte.

Fünf Bewohner, die auf dauerhafte medizinische Versorgung durch Beatmungsgeräte angewiesen sind,

konnten nach Einschätzung der Einsatzleitung im Gebäude verbleiben. Für sie bestand keine unmittelbare Gefahr durch Rauchgase. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde niemand verletzt.

Wann die Bewohner in das Seniorenheim zurückkehren können, ist noch unklar. Durch den Brand wurde die Stromversorgung im Gebäude unterbrochen. Vor Ort haben bereits Experten der Chemnitzer Kriminalpolizei ihre Arbeit aufgenommen, um zu klären, warum das Feuer im besagten Wäscheraum ausgebrochen ist. Dahingehend dauern die Ermittlungen allerdings noch an.

Zur Schadenssumme liegen derzeit keine Angaben vor. In den Großeinsatz involviert waren etwa 60 Kameraden der Feuerwehr Frankenberg sowie umliegender Ortswehren und mehrere dutzend Einsatzkräfte verschiedener Rettungsorganisationen.