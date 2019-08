Großbrand in Espenhain: Recycling-Anlage in Flammen

Leipzig - Ein Großbrand mit einer Fläche von 80 mal 50 Metern erschütterte am Samstagabend eine Recycling-Anlage in Espenhain. Die Bewohner von den umliegenden Gemeinden werden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Rauchwolke ziehe Richtung Norden, so die Feuerwehr.