Großbrand in Nordsachsen

Dies gab die Feuerwehr am Donnerstagmorgen bekannt. Auf einer Fläche von 1.300 Quadratmeter sind in einem Altreifen-Lager mehrere Tonnen ausgemusterte Reifen in Brand geraten. Der Katastrophenschutz rief die Anwohner in den Regionen Schönwölkau, Zschepplin und Bad Düben dazu auf, wegen der starken Rauchentwicklung alle Türen und Fenster geschlossen zu halten. Die Löscharbeiten dauerten bis Donnerstagmorgen gegen etwa ein Uhr nachts an. Grund hierfür war die Beschaffenheit der Autoreifen. Diese sollen sich nur sehr schwer löschen lassen, so ein Sprecher der Feuerwehr Delitzsch. Die entstandene Schadenssumme ist derzeit noch nicht bekannt.