Große Bauvorhaben der Deutschen Bahn – Investitionen in Rekordhöhe

So möchte die DB in diesem Jahr in Rekordhöhe investieren. "Wir stecken bundesweit 7,5 Milliarden Euro in Gleise, Brücken, Tunnel und Co.", so Eckart Fricke, der Konzernbevollmächtigte für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen der Deutsche Bahn AG. "Davon investieren wir rund 420 Millionen Euro in Sachsen."

So sollen von diesem Geld bis 2019 knapp 50 Eisenbahnbrücken in ganz Sachsen erneuert werden. Zu den Großprojekten im Freistaat gehört ebenfalls der Ausbau der Strecke Dresden - Berlin. Die stark befahrene Strecke Dresden - Schöna - Grenze D/CZ (oberes Elbtal) wird in den kommenden Jahren ebenfalls komplett erneuert. Die Schwerpunkte der diesjährigen Investitionen liegen aber in und um Leipzig. "Die Neubaustrecke von Berlin über Leipzig nach München im Dezember dieses Jahres stellt den Höhepunkt dar", verriet Fricke.