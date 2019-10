Große Demonstrationen in Dresden

Der fünfte Geburtstag des Pegida-Bündnisses hat tausende Menschen auf die Straße gebracht. Geschätzte 3000 Teilnehmer versammelten sich am Sonntag bei der Pegida-Kundgebung auf dem Neumarkt. Ein Grund für viele Sachsen an einer der drei großen Gegendemonstrationen unter dem Motto "Herz statt Hetze" teilzunehmen. Die Veranstalter sprachen dabei insgesamt von 5.000 Teilnehmern. Die Demonstrationen starteten am Bahnhof Mitte, am Hauptbahnhof und am Neustädter Bahnhof. Das Ziel: die Pegida-Kundgebung auf dem Neumarkt. Zur symbolischen Zeit "5 vor 12" setzten sich die Demonstrationszüge in Bewegung. Auf dem Neumarkt bedankte sich unterdessen Pegida-Gründer Lutz Bachmann bei seinen Anhängern. Bachmann hielt sich kurz und kündigte die Gastredner an, wie zum Beispiel den Aktivisten Michael Stürzenberger.

Die Gegendemonstrationen teilten sich gezwungener Maßen auf. Während ein Teil der Menschen auf dem Neumarkt verweilte um ihren Unmut während der Pegida-Kundgebungen lautstark Kund zu tun, zog es den anderen Teil zur nahe gelegenen Wilsdruffer Straße. Hier sprach Oberbürgermeister Dirk Hilbert zu den Dresdnern. Laut Polizeiangaben blieb es am Demonstrationstag friedlich. Die Beamten bestätigten, dass aus der Pegida-Versammlung heraus zweimal eine übel riechende Substanz in Richtung der "Herz statt Hetze" Kundgebung geworfen wurde. Kriminalisten sicherten die Spuren. Gegen zwei Männer wurde wegen zeigen des Hitlergrußes ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Insgesamt waren 560 Polizeibeamte im Einsatz.