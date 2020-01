Große Kritik an den Sitzen in der Stadtbahn 2020

„Noch bevor der erste Wagen gebaut wird, wollten wir mit der Präsentation des Modells die Dresdner und künftigen Nutzer der Bahn unmittelbar in unser Projekt einbeziehen. Die überwiegend positive Resonanz zeigt, dass unser Fahrzeugkonzept genau richtig ist. Wir nehmen aber auch die geäußerten Hinweise und Wünsche sehr ernst. Jetzt prüfen wir gemeinsam mit dem Hersteller der neuen Bahnen, was sich davon konkret umsetzen lässt“, sagt DVBVorstand für Finanzen und Technik Andreas Hemmersbach. Sein Vorstandskollege für Betrieb und Personal Lars Seiffert erläutert den geplanten Einsatz der neuen Fahrzeuge: „Wenn die ersten Wagen in Dresden eintreffen, können sie sofort eingesetzt werden. Geplant ist es, zuerst die Linie 2 damit auszustatten. Die Linie 3 soll folgen. Jeden dort freiwerdenden Stadtbahnwagen benötigen wir dringend, um der kontinuierlich steigenden Anzahl unserer Fahrgäste zusätzliche Kapazitäten im DVB-Netz anzubieten.“

Fast alle Besucher der Modell-Präsentation äußerten sich positiv über die neue Stadtbahn. Vor allem gefiel das Design, das sich an die vorhandenen Stadtbahngenerationen anlehnt und doch modern und zeitlos wirkt. Begeistert waren die Besucher von der neuen Geräumigkeit im Fahrzeug, die sich aus der größeren Breite des Wagenkastens ergibt. Auch die Panoramafenster wurden vielfach gelobt. Kritisch sahen viele die Form und Neigung der Sitze für die Fahrgäste. Ebenso möchten die künftigen Passagiere mehr Haltewunschtaster, veränderte Festhaltemöglichkeiten und bessere Kennzeichnung der Trittstufen. Einige fanden den Platz der vorgesehenen USB-Ladebuchsen noch nicht optimal. Benutzer von Rollstühlen wünschten sich unter anderem eine bessere Position der Sprechanlage zum Fahrer sowie einen separaten Haltewunschknopf. Von den Fahrern kamen Hinweise wie zur Größe der Armauflage am Fahrhebel, zum Fahrersitz und zur Anordnung der Bedienelemente in der Fahrerkanzel.