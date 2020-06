Große ÖPNV-Kundenbefragung in Dresden

Deshalb kehrten die DVB nach zwischenzeitlicher Angebotsreduzierung am 30. Mai 2020 weitestgehend zu ihrem Normalfahrplan zurück. So sollte den Fahrgästen in Corona-Zeiten zusätzlicher Platz in den Wagen angeboten werden.

Durch die Umfrage erhoffen sich die Marktforscher auch Hinweise, ob sich die Fahrgäste in den Bussen und Bahnen ausreichend sicher vor einer Infektion fühlen und welche Anpassungen das Unternehmen vielleicht noch vornehmen muss, damit weitere Kunden zurückkehren oder neue hinzugewonnen werden können.

Die Umfrage finden Sie unter http://www.dvb.de/umfrage