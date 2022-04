Vogtland- Nach coronabedingter Zwangspause soll es dieses Jahr an der Göltzschtalbrücke wieder ein zweitägiges Pfingst-Open-Air geben. Mit dabei sind Publikumsmagnet Johannes Oerding am 3. Juni, am 4. Juni steht dann „ROCK Classics“ auf dem Programm.

© Vogtland Fernsehen