Großeinsatz an der Eisenbahnstraße

Der Schlüssel für den Erfolg der Maßnahme soll in diesem Fall am Zusammenspiel der einzelnen Behörden liegen. Das Finanzministerium, das Landeskriminalamt, die Polizeidirektion Leipzig, die Bereitschaftspolizei sowie das Hauptzollamt haben diesen Einsatz gemeinsam koordiniert. Im Laufe des Dienstag Abends gab es laut Polizei, bis auf kleinere Rauschgiftfunde, keine konkreten Ergebnisse zum Einsatz. Neben dem Großeinsatz in Leipzig, wurden weitere Durchsuchungen in Grimma und Thüringen durchgeführt. Ob der Einsatz am Ende erfolgreich ist und Straftaten tatsächlich aufgedeckt wurden, bleibt abzuwarten.