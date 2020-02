Großeinsatz der Polizei am 13. und 15. Februar

Jörg Kubiessa: „Durch die Gitter schaffen wir rund um den Gedenkstein eine neutrale Zone. Nur über eingerichtete Durchgangsstellen gelangt man in diesen sensiblen Bereich. Einsatzkräfte werden an den Stellen immer nur eine begrenzte Anzahl von Personen an die Gedenkstelle lassen und so jedem ermöglichen, seine persönliche Form des Gedenkens störungsfrei durchführen zu können.“

Um mögliche Spannungen zwischen den unterschiedlichen Versammlungsteilnehmern gar nicht erst aufkommen zu lassen, wird sich am Abend auch der Einsatz sächsischer Kommunikationsteams auf den Altmarkt konzentrieren. Der Dresdner Polizei liegen keine Hinweise auf einen rechten Aufzug am 13. Februar vor. Teilnehmer an der Menschenkette und anderen Veranstaltungen am 13. Februar werden gebeten, etwas mehr Fahrzeit einzuplanen. Beispielsweise wird der Fahrverkehr in der Innenstadt während der Dresdner Menschenkette zwischen 18.00 Uhr und 18.15 Uhr kurzzeitig zum Erliegen kommen. Über weitere Veranstaltungen können sich Interessierte auf www.13februar.dresden.de informieren.